Brett Scott y las consecuencias inesperadas de que todos usemos tarjeta: “Pagar hoy en efectivo es un acto casi revolucionario"

El dinero digital está haciendo desaparecer al efectivo. A la vez que hacemos más transacciones con tarjeta, con el móvil o con apps como Bizum, nos vamos acostumbrando a no llevar dinero suelto en la cartera. Para el exbroker y antropólogo económico sudafricano Brett Scott esta digitalización es una victoria de es "capitalismo corporativo" que nos conduce a una sociedad dirigida por las grandes tecnológicas. En este contexto, " pagar en efectivo es un acto casi revolucionario ” para el activista financiero, que acaba de publicar en castellano su libro 'Cloud Money' (Debate).

El autor de 'Hackeando el futuro del dinero' está embarcado en una cruzada contra la digitalización masiva de nuestra vida monetaria. "Debemos conseguir que el dinero en efectivo siga existiendo, que no todo pase a ser digital. Si consiguen matar el efectivo nos controlarán mucho más fácilmente y tendremos un mundo mucho menos justo y democrático ", explica en una entrevista en 'El Mundo'. Y profundiza más en esos grilletes que nos aprisionan sin darnos cuentas en 'El País': "Los pagos digitales aportan información muy valiosa que no solo pueden aumentar la vigilancia sobre la población , sino que aportan pistas a las empresas para conocer mejor a los clientes y ofrecerles nuevos servicios".

"No digo que no usemos las tarjetas", concede Scott, "pero hay que buscar un equilibrio de poder en el sistema monetario. Los bancos no deberían dominar el juego, siempre es malo que unas pocas compañías muy grandes obtengan demasiado poder".