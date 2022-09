A la hora de utilizar este producto, sin embargo, es imprescindible tomar precauciones, ya que se trata de un compuesto extremadamente tóxico que puede ser perjudicial para nuestra salud . Por ello, siempre que vayamos a limpiar con lejía debemos ponernos guantes para no sufrir posibles irritaciones y evitar cualquier tipo de contacto con los ojos para prevenir el riesgo de sufrir un glaucoma. Además, se debe mantener siempre alejada de los niños para impedir que puedan consumirla.

Más allá de los problemas que la lejía puede causar desde el punto de vista de la salud, a la hora de manipular este producto también debemos ser cuidadosos para que no salpique nuestra ropa , ya que las manchas de lejía pueden arruinar por completo nuestras prendas.

En realidad, las manchas de lejía no son manchas como tal, sino decoloraciones que destruyen el color provocando que aparezcan zonas amarillentas, rosadas o amarronadas . Dependiendo del tamaño de la zona afectada, sus efectos serán distintos: en los casos más extremos, no nos quedará otra que despedirnos de la prenda, pero en los más leves, cuando la mancha es aún pequeña, podemos mitigar el impacto si actuamos con rapidez.

Cuando la lejía salpica nuestra ropa, lo primero que debemos hacer antes de que se forme una mancha es lavar las prendas afectadas para neutralizar el efecto decolorante del producto . En estos casos, se recomienda hacerlo a mano ya que es mucho más rápido, aunque también se puede poner la lavadora siempre y cuando nos aseguremos de no mezclar la prenda afectada con otras.

Si tras lavar la ropa descubrimos que la mancha no ha desaparecido, podemos recurrir a algún remedio casero para intentar eliminarlas . Uno de ellos consiste en frotar la zona afectada con un pedazo de algodón impregnado de vodka y de manera muy suave. Al hacerlo, podemos disminuir la zona blanqueada, aunque deberemos ser cuidadosos para que el remedio no sea peor que la enfermedad , como quien dice.

Si la mancha es de gran tamaño y no desaparece, además, podemos recurrir a un tinte del mismo color que la prenda para cubrir la zona o, en su defecto, a una pintura especial para la ropa. No obstante, debes tener en cuenta que si la prenda afectada es oscura y la mancha es demasiado grande, lo más probable es que no puedas arreglar por completo los desperfectos.