El servicio de Correos Prepago está en alza. Esta tarjeta nos permite comprar en más de 37 millones de comercios de todo el mundo que están adheridos a la red de MasterCard y retirar efectivo en cajeros automáticos. Es ideal para viajes y compras online y no requiere vinculación con ninguna entidad bancaria, pero precisamente por esas ventajas los ciberdelincuentes han visto ahí una oportunidad perfecta para sus estafas.

Muchas veces por despiste, por falta de tiempo o por prisas no nos paramos a revisar si la página a la que accedemos es oficial. Una vez que ingresamos en esa página casi idéntica a la original pero falsa , tratarán de obtener los datos de nuestra tarjeta para llevarse buena parte del dinero que hemos dejado desprotegido.

"Algunos usuarios de Correos Prepago están siendo víctimas de intentos de fraude y phishing. Correos Prepago no tiene Bizum , por favor, no realices movimientos a través de esta plataforma, ya que es un fraude”, advierte la web oficial de Correos prepago.

También ofrece una serie de pautas para saber si estamos siendo víctima de un fraude: “En Correos estamos muy pendientes de la seguridad de nuestros clientes y queremos recordarte que nunca te vamos a pedir ni credenciales , ni códigos OTP (One Time Password) , ni datos completos de carácter personal por email, teléfono, SMS, ni ningún otro medio.

Para verificar la identidad de la página web, es importante observar el dominio. “Fíjate, correospreppago, con dos ‘p’. Correosprespago, correosprepag, correosprepapago, correospresopago…”, indica en la Cadena Ser el experto en seguridad Agustín Vigo. “En el momento en el que entras a una página falsa te derivan a una web phishing. La gente cae muchísimo porque no pierde dos minutos en pensar. No entres en anuncios, hazte con la dirección oficial de la web y escríbela. Cuando ves que hay una letra rara o que es un sitio un poco raro, no sigas”, advierte.