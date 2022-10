La respuesta rápida es que sí. La recomendación de los expertos si lo que se busca es garantizar un mejor precio es empezar a realizar ya todas las compras que puedas. Abastecerse ahora para ahorrar tiempo, dinero, y tener unas finanzas personales estables. Esperar a la paga extra de diciembre no te va a suponer ninguna ventaja. El ahorro valdrá la pena pues, aparte de la subida estacional de los precios, ya se prevé un aumento de la inflación para el mes de diciembre. En el último año, los precios no han dejado de subir, y los expertos advierten que diciembre no será una excepción.