Medidas anticrisis: así es el bar español que cobra 1,50 euros a los clientes que no consuman nada

En el interior de la coctelería un cartel informa a los clientes de que la no consumición tiene un coste de 1,50 euros, lo mismo que en el QR de la carta. Los camareros también indican a los clientes del desembolso que tendrán que hacer si no consumen. Los niños en este caso no cuentan, no es necesario que consuman ni se les cobra por la estancia.