Si algo marcará el 2022, y no son pocos los hechos que lo harán, es la subida de los precios. Pese a que la inflación parece que ha dado un pequeño respiro en su escalada al alza, no termina de notarse esa leve bajada en el ticket cuando salimos del supermercado. Sin duda, un problema con las navidades a la vuelta de la esquina. Si lo que quieres es ahorrar en las fechas estivales, lo ideal es planificar el menú con antelación no solo en la lista de la compra, también para tu cartera. ¿Qué deberías comprar ya para ahorrarte un par de euros?