Es cierto que, debido a la subida de los precios de la energía, y para que la factura no suba como la espuma, hemos optimizado mucho más cuándo ponemos la lavadora a centrifugar , fundamentalmente en las horas en las que el precio de la luz está más bajo.

Darnos cuenta de si el tambor de la lavadora está sucio es algo que podemos hacer a simple vista y, aunque siempre suele parecer que está reluciente, no está de más pasarle un paño de vez en cuando para retirar microbios. El problema está, principalmente, en los filtros, que no los vemos y que lavado tras lavado van acumulando suciedad que hace que, al final, la ropa no salga tan limpia como queremos, a veces hasta con mal olor, sin rastro del aroma del suavizante que usamos.