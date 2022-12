Como ya es tradición, este año el Sorteo Extraordinario de Navidad volverá a celebrarse el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid . Además, las cuantías de todos sus premios se mantendrán intactas, incluido el Gordo, que volverá a repartir cuatro millones de euros a la serie . O lo que es lo mismo: 400.000 euros por décimo. Lo que sí ha cambiado, no obstante, son los números de serie, que han pasado de ser 172 a 180, con 100.000 números cada una de ellas.

Los ganadores de los grandes premios de la Lotería de Navidad no perciben la cuantía íntegra de los premios, sino que deben abonar la parte correspondiente del gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas a Hacienda . Este impuesto, que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, es del 20% y se aplica en todos aquellos premios que superen los 40.000 euros. Es decir: en el primero, el segundo y el tercer premio de lotería.

Eso sí: el tributo no se aplica en la totalidad del premio, sino en el montante que supere ese límite de 40.000 euros . Es decir: si somos afortunados y percibimos el Gordo, el tributo no se aplicará sobre los 400.000 euros de su cuantía, sino sobre 360.000, ya que los 40.000 primeros euros del premio están exentos de impuestos.

Pero ¿qué ocurre si el Gordo no tiene ganador? ¿Y si entre todos los décimos vendidos no hay ninguno que coincida con el número del Sorteo? ¿Quién se queda con el dinero? En este caso, Hacienda se quedaría con la totalidad íntegra del premio, que pasaría a llenar las arcas públicas del Estado al no haber nadie que pueda reclamarlo.