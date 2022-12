Siempre debemos revisar que la factura de un proveedor coincide con el servicio o producto solicitado y ahora más que nunca ante unos precios tan elevados. Las facturas de los suministradores además son las más complejas ya que incluyen conceptos fijos y variables con los que no estamos familiarizados. En esta ocasión, en Uppers vamos a fijarnos en la del gas para saber cómo reclamar una factura del gas incorrecta , que no se corresponde con lo contratado o con lo consumido.

Al recibir la factura o el cargo en el banco de la compañía suministradora de gas se debe tomar como costumbre cerciorarse de que está bien y que no ha habido una irregularidad en el cobro. En caso de no estar conforme con el importe final o con cierto concepto cabe la posibilidad de formalizar una reclamación al proveedor, para lo cual se deben seguir unos pasos. También cabe tener presente qué es susceptible de reclamar y qué no.