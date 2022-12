Muchos ganadores eligen obtener su premio sin alboroto ni publicidad pero también los hay que deciden revelar su identidad y hablar públicamente sobre su premio. Nuestro consejo es que cuanto menos gente sepa que has sido agraciado, mejor. No se lo cuentes a nadie que no sea de tu círculo más cercano. El dinero atrae a conocidos, amigos y familiares a los que hace años que no veíamos. Piensa que muchas personas se plantearán maneras de privarte del dinero del premio, ya sea mediante el robo directo o mediante estafas y propuestas descabelladas de negocios.