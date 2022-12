Cómo afecta el peso extra del maletero del coche en el consumo de combustible

Por eso, de cara a estas Navidades, es recomendable que echemos un vistazo al maletero y que quitemos todos aquellos objetos que no tengan ningún tipo de utilidad, como puede ser un equipamiento para la playa o una caja de herramientas que hayamos olvidado. El cambio no será radical, pero sí se notará. Además, si no nos queda otra que ir con el maletero cargado, es aconsejable que distribuyamos bien el peso, colocando lo más pesado en el fondo y lo más ligero cerca de la puerta del maletero, para que el consumo no se vea tan afectado.