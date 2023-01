La manera de comprobar el estado de las válvulas de gas es realizando un cierre: no deben ofrecer resistencia o al contrario parecer flojas en su movimiento de media vuelta. Como recordatorio, explicar que están abiertas cuando sus extremos están paralelos al tubo o cerradas cuando se encuentran en una posición perpendicular al mismo.

Está claro que la importancia del combustible que transita por el sistema conlleva realizar las revisiones anuales por parte de profesionales especializados. No obstante, las personas que habitan la vivienda deben comprobar visualmente, nunca manipular, el estado del circuito de forma habitual, que las válvulas de casa cierran perfectamente y que el contador del gas no corre cuando no hay nada funcionando.