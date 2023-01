La OCU ya lo advirtió en julio: la inflación está impactando de lleno en la cesta de la compra . Pero hay más: todas las cadenas de supermercados han subido sus precios . Por primera vez y sin excepción. Aunque hay una subida de precios generalizada, no todos los productos suben lo mismo , advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). De entre todos, destaca la subida del precio del aceite de girasol, que aumenta el 118%.

La cesta no solo ha subido un 15%, el mayor crecimiento en tres décadas, sino que todas las cadenas de supermercados, sin excepción, han aumentado sus precios. Sin embargo, no todas lo han hecho de igual modo. Según el informe de la OCU, las más grandes son las que más suben los precios. Y entre las que se llevan la palma están Dia & Go (17,1%), La plaza de Dia (16,2%), Mercadona (16,1%) y Dia (15,2%). Por el contrario, los que menos lo hacen son Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) y BM Urban (8,8%).