Hay que tomárselo como un “curso de verificación de facturas” para adaptarlas a los recursos económicos disponibles en función de la nómina mensual. Toca sacar la lupa para comprobar que cada concepto de las facturas es correcto, que se corresponden con los servicios contratados y que no hay cargos indebidos. También se debe reflexionar ante la posibilidad de restringir por un tiempo o incluso cancelar definitivamente aquellos servicios que no son rentables, no compensan, no se usan tanto como se pensaba o son prescindibles. Igualmente es el momento de contrastar precios con la competencia, consultar sus ofertas y estudiar la posibilidades de un cambio de proveedor.