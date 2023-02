Empezamos por decirte que no debes encender la calefacción inmediatamente después de entrar al coche. Es decir, lo más conveniente es que enciendas el motor y dejes que el coche se caliente un poco por la combustión. Esta indicación se da porque el funcionamiento del motor es capaz de generar cierto grado de calor, que va a ayudar a que la calefacción funcione mucho mejor.

Cuando el motor del coche esté un poco caliente y ya hayas encendido la calefacción, trata de mantener el termostato a una temperatura constante . Lo recomendable es que mantengas los niveles entre los 19 a los 22° C para no saturar el sistema y para ahorrar en gasolina. En Uppers te damos cinco consejos para utilizar de forma correcta y eficiente la calefacción del coche.

La calefacción de los coches con motor de combustión está estrechamente ligada a éste, por lo que, si no está caliente, difícilmente podremos caldear el habitáculo. Por eso, no sirve de nada entrar en el coche de buena mañana y poner a tope la calefacción, ya que el sistema suministra el calor que genera el propulsor. Si el motor no tiene la temperatura idónea, por las toberas de la ventilación tan sólo saldrá aire frío.