Si bien es cierto que en los últimos meses la factura de la luz ha experimentado un decrecimiento, hay ajustes energéticos que aún podemos hacer en casa para mantener este coste bajo control. Estos ajustes no solo pasan por no dejar los interruptores encendidos o los aparatos electrónicos conectados a la toma de corriente, sino también por los electrodomésticos que solemos utilizar a la hora de cocinar, ya que no todos consumen lo mismo.