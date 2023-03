La lavadora es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en nuestro día a día, aunque no siempre de la mejor manera posible. Utilizar un programa inadecuado, llenar demasiado el tambor, introducir prendas que no son aptas para electrodoméstico o excederse con la cantidad de detergente empleado son algunos de los errores en los que solemos incurrir y que pueden hacer que nuestra ropa se deteriore antes de tiempo, pero no son los únicos, ni mucho menos.