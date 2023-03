Cambios en la mítica cafetería del Congreso: por qué ya no habrá precios rebajados

Entre sus paredes se han llegado a acuerdos, se han limado asperezas y se has pasado buenos ratos. Algún presidente del Gobierno se tomaba algún que otro whisky y algún que otro líder político resistía lo envites de la Oposición 'enchufado' a sus cafés. Todo a precios más que razonables. Era tan estupendo que no podía durar para siempre: el bar del Congreso de los Diputados tiene que subir sus precios y la culpa no es otra que de la inflación.