En España no tenemos arraigada la costumbre de dejar una generosa propina al camarero, y menos desde que pagamos con tarjeta

Algunos bares y restaurantes españoles están empezando a aplicar la propina 'a la americana'

Estos establecimientos sugieren al cliente un porcentaje de entre un 5 y un 10% del coste de la comida

En España somos muy de salir de terrazas pero no tanto de dejar propinas. Al contrario que sucede en otros países, aquí no hay una tradición arraigada de agradecer generosamente el servicio prestado por el camarero, y menos desde que el efectivo ha dejado de ser el método de pago prioritario. El uso de la tarjeta y las aplicaciones móviles ha pasado de representar el 16% en 2019 a más del 30% en 2022. Y con ello tendemos a ceñirnos por costumbre al importe que marca el ticket. El sector hostelero lo sabe y por eso algunos establecimientos de Madrid y Barcelona han empezado a instaurar la práctica de sugerir al cliente un porcentaje de entre un 5 y un 10% del coste de la comida.

La fórmula se empieza a conocer como propina 'a la americana', ya que en Estados Unidos sí está generalizada la costumbre de que sean los propios restaurantes y bares los que estipulan el porcentaje o la cantidad que debe dejarse, que va en función del montante total de la cuenta. Allí los sueldos de los camareros son muy bajos y no se concibe que no se pague. El cliente lo tiene asumido y no pone trabas. En los países europeos, y el nuestro en concreto, dejar propina es un acto voluntario, por lo que esta iniciativa no la vemos en general con buenos ojos.

La propina 'a la americana' no es un acto ilegal

Según informan desde Facua, la propina americana “no es un acto ilegal porque no se impone”, pero consideran que pedir ese dinero “es intentar aprovecharse del cliente”, al que cargan con la responsabilidad de hacerse cargo del sueldo de los camareros y tratan de crearle un "sentimiento de culpa" si no deja nada. Los expertos consideran que los salarios no pueden ser sustituidos “en ningún caso” por la propina.

Desde Hostelería de España defienden que se trata de una opción "sugerida" que además "están empezando a hacer algunas 'apps' asociadas al datáfono". Los tickets reflejan el importe total sin propina, el importe con el porcentaje sugerido (5, 8 o 10%) e incluso la opción de una propina libre.

La propina más apropiada

En cualquier caso, y asumiendo que no hay ninguna obligación legal de dejar propina, ¿qué cantidad es apropiado pagar si decidimos dejarla? En nuestro país lo habitual es que sea entre un 5% y un 10% sobre el importe total de la cuenta. En Estados Unidos una propina común suele rondar el 20%, o incluso el 25% si el servicio ha sido muy gratificante.

De hecho, dejar allí un 10% podría considerarse una ofensa o un indicativo de que el trato al cliente ha sido catastrófico, con las consecuencias que eso tendría para el empleado. Recientemente se viralizó en redes sociales el mensaje de una camarera estadounidense que pedía prohibir viajar a los europeos "hasta que sepan cómo comportarse" porque un grupo de españoles había dejado una de 70 dólares por una cuenta de 700 dólares.