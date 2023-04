Como apunta Iñaki Ortega, consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre, y recoge 'Cinco días', este mercado , en auge desde hace unos años, "es el sueño de cualquier empresa” pero aún "no está maduro" y queda mucho camino por recorrer. "Hace dos años estaba muy vinculado exclusivamente a cuidados, sanidad y farmacia. Y ahora han entrado muy fuertes ocio y bienes de consumo . Productos que hace unos años no existían”, explica.

El 36% de las empresas consultadas por Mapfre afirmaron que tienen previsto desarrollar actividades específicas para los mayores de 55 años en los próximos años. Se empieza a acabar con el “sesgo de que los mayores no aportan, no consumen, cuando en realidad suponen un 25% del PIB de España”. Y también se desmonta el estereotipo de que los sénior, especialmente los que están en la franja de 55 a 64 años, no saben usar la tecnología, o que no consumen contenidos en plataformas.