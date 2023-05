Una de las principales razones de que cada vez más gente salga a la calle sin monedas ni billetes en los bolsillos es la creciente popularidad de Bizum , una herramienta cómoda, inmediata y segura para realizar pagos entre amigos e incluso en comercios electrónicos. Solo se necesita el número de teléfono de la persona o entidad a la que destinar el dinero. El único inconveniente es que no se pueden transferir cantidades ilimitadas, aunque a partir de ahora a se podrá pagar hasta 1.000 euros en todos los bancos de España , según el acuerdo al que han llegado las entidades.

El límite de 1.000 euros para hacerle un Bizum a alguien es una cifra superior a la que mantenían hasta ahora alguna entidades , como CaixaBank, BBVA e ING, que lo situaban en los 500 euros por operación, según informa 'El Confidencial Digital'. Esto permitirá, ejemplo, abonar gastos habituales como el alquiler. Si intentas enviar más de ese límite por operación, ésta no se podrá efectuar.

Además, la cantidad total máxima que se podrá abonar a través de la aplicación en un mismo día se eleva a 2.000 euros en todos los bancos del país. No se podrá superar bajo ningún concepto dicho límite. Y también habrá un tope para el número de operaciones: hasta 60 diarias , independientemente de la cantidad de cada operación.

Igualmente se establece una cantidad máxima mensual de pago por Bizum en 5.000 euros, mientras en lo que se refiere a la cantidad mínima no se producirán cambios y seguirá siendo de 50 céntimos.

Hay que recordar que cualquier envío que se realice debe ser a un usuario que tenga una cuenta con Bizum. Es decir, si el destinatario no dispone de la aplicación o no tiene activado este servicio en la aplicación de su banco, el envío quedará dos días en ‘standby’ hasta que se registre. Si esto no sucede, al pasar dos días la operación se cancelará de forma automática.