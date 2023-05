Una de las principales razones de que cada vez más gente salga a la calle sin monedas ni billetes en los bolsillos es la creciente popularidad de Bizum , una herramienta cómoda, inmediata y segura para realizar pagos entre amigos e incluso en comercios electrónicos. Solo se necesita el número de teléfono de la persona o entidad a la que destinar el dinero. El único inconveniente es que no se pueden transferir cantidades ilimitadas y hay un tope al número de transiciones que podemos realizar mediante este sistema, tanto al día como al mes.

Pero estos son los límites marcados por Bizum, que no tienen por qué corresponder con los que establezcan los bancos. C ada entidad financiera puede fijar , siempre de manera individual y en función de su política comercial, los suyos propios dentro de los marcados por la plataforma. Así, por ejemplo, CaixaBank tiene establecido el límite máximo de envío de dinero por operación en 500 euros.

Hay que recordar que cualquier envío que se realice debe ser a un usuario que tenga una cuenta con Bizum. Es decir, si el destinatario no dispone de la aplicación o no tiene activado este servicio en la aplicación de su banco, el envío quedará dos días en ‘standby’ hasta que se registre. Si esto no sucede, al pasar dos días la operación se cancelará de forma automática.