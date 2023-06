Es el caso del truco que compartió una madre australiana en Facebook, en el grupo Mums who budget & save, y que acabó ganando adeptos rápidamente por lo fácil que es. Este truco consiste, básicamente, en aplastar levemente el rollo de papel higiénico antes de colocarlo en el portarrollos. Ni más ni menos: aplastar.

Al aplastar estos rollos antes de colocarlos en su lugar, resulta más difícil girarlo, lo que puede hacer que cojamos solo la cantidad que realmente necesitamos . Y es que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, acabamos sacando mucho más papel que el que requiere la situación.

El truco de aplastar el papel higiénico puede sernos de mucha utilidad y, como vemos, resulta increíblemente sencillo, pero no es el único que podemos poner en práctica. Al contrario, si queremos reducir nuestro consumo de papel higiénico también podemos intentar dosificar las cantidades que utilizamos , intentando cortar siempre los mismos pedazos, aunque para ello debemos adaptarlo a nuestros hábitos y costumbres.

Sea como sea, a la hora de ahorrar no siempre es necesario controlar todos nuestros hábitos, y mucho menos con el papel higiénico, que no deja de ser un producto esencial en nuestras vidas, así que si ninguno de estos trucos te convence, no te los plantees: seguro que puedes ahorrar dinero recortando gastos de otra manera.