En plena temporada alta algunos bares y restaurantes ponen normas que no gustan a todo el mundo. Entre ellas, restricciones en las terrazas como las que recientemente se han estado denunciando en Barcelona, donde en hora punta son ya varios los testimonios que aseguran que no les aceptan entrar a cenar si lo van a hacer solos, sin compañía. Una decisión polémica que se suma a la de los bares que no permiten que te sientes a tomarte algo si ya es la hora de cenar, pero solo vas a tomarte un refresco o una caña.