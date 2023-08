En los días de calor intenso todo el que no tiene la playa o la piscina cerca se refresca de la mejor forma que puede. Si te toca quedarte en casa y lo tienes lo más probable es que enciendas el aire acondicionado para no pasar tanto calor e intentar dormir por las noches. Un gran aliado que se nos puede volver en contra, y no hablamos de la salud, a la que puede afectar estar directamente expuestos al aire frio que expulsa el aparato, sino que tu vecino puede pedir que lo quites si le das problema.