Si a la hora de activar el sistema del aire acondicionado detectamos que casi no sale aire o que, directamente no sale y que apenas refrigera el habitáculo, es una evidencia de que hay algo que no va bien en dicho sistema. Normalmente se debe a un mal estado del filtro del propio aire acondicionado, pudiendo estar obstruido debido a una acumulación de suciedad o debido a que ha realizado más tiempo de función del que le correspondía originalmente, por lo que bastaría con reemplazarlo por uno nuevo volver a tener aire acondicionado.