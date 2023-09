En esta alternativa, los usuarios, ya sean particulares, autónomos o empresas, deben asumir una cuota mensual fija que se estipula en función de factores como el precio del vehículo , los kilómetros que se esperan correr o la duración de contrato. A cambio, podrán disfrutar de un vehículo nuevo sin asumir los costes que tienen los coches en propiedad, ya que es la empresa de renting la que asume los gastos de revisión y mantenimiento, el precio del seguro o incluso los impuestos. Además, lo habitual es que no se solicite ninguna entrada, por lo que los usuarios solo deberán abonar las cuotas mensuales y los costes de gasolina.

El renting no ofrece una opción de compra al finalizar el contrato, por lo que los conductores no podrán adquirir el vehículo cuando termine el periodo de alquiler. Lo que sí podrán hacer, no obstante, es renovar el contrato para ampliar el alquiler del coche.