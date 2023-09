La situación de cobrar el paro y trabajar a la vez puede resultar confusa y problemática para algunas personas. Es importante tener claro que, en principio, no está permitido cobrar el paro y trabajar al mismo tiempo sin haber comunicado previamente esta situación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En caso de no informar al SEPE de que estamos trabajando, podríamos incurrir en una infracción , lo que conllevaría sanciones económicas o la cesación del pago del paro . Por esto, es fundamental siempre notificar cualquier modificación en nuestra situación laboral.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, si estamos trabajando y cobrando el paro al mismo tiempo, es posible que se nos reduzca la cantidad de prestación que recibimos , en función de nuestra jornada laboral y salario. Esto se debe a que el paro tiene como objetivo ayudar a personas desempleadas a cubrir sus necesidades básicas, y no está pensado como un complemento al sueldo de un trabajo.

Es importante señalar que trabajar mientras se cobra el paro es ilegal , y las graves consecuencias incluyen sanciones económicas y legales. Las sanciones económicas varían dependiendo de cada caso en particular, pero normalmente se calculan en base a los ingresos que se consiguen trabajando y al tiempo que se ha estado obteniendo el paro indebidamente.

La pena puede ser de entre 6 meses y 3 años de cárcel, o una multa de seis veces la cantidad recibida, así como no poder pedir otras ayudas durante entre 3 y 6 años. En algunos casos especialmente graves, puede llegarse a 6 años de prisión, y no poder pedir ayudas en 8 años. Estas penas por el delito son independientes de la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, y el procedimiento penal no paraliza generalmente este tipo de reclamaciones por parte del SEPE que van de 6.251 euros a 187.515 euros.