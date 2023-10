El auge de la generación silver: del olvido a ser objeto del deseo de las grandes empresas

El perfil del consumidor sénior cada vez ofrece más alicientes para las grandes empresas . No solo porque cada vez es más numeroso -casi un 31% de la población española tiene más de 64 años- , sino porque se trata de un grupo demográfico adaptado a las nuevas herramientas digitales , autosuficiente y con mayor capacidad económica que otros. Si a las grandes firmas aún les cuesta apostar decididamente por la economía silver , no deberían tardar en hacerlo. "Es un colectivo interesante para las marcas, porque les permite crear nichos de mercado con mucho potencial de compra y consumo ", explica Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

No se puede obviar que los ciudadanos de entre 60 a 65 años en adelante son hoy el target con mayor poder adquisitivo . La renta neta media de este perfil es de 14.762 euros en 2022, según datos del INE, mientras que la segunda franja con la renta más elevada, de 45 a 64 años, se sitúa en 14.225 euros anuales. Conviene recordar que la media española es de 13.008 euros. Los sénior tienen dinero y lo mejor es que saben qué quieren hacer con él. Hablamos de un perfil comprometido con el medio ambiente y al que comercialmente le interesan sectores como la automoción, belleza y moda, deportes, telecomunicaciones, información y viajes .

"Son los nuevos viajeros, porque, además de tener más dinero, también tienen más tiempo libre y mejor salud que generaciones anteriores en la misma franja de edad", subraya la profesora. Efectivamente, la esperanza de vida en España se sitúa en los 80 años entre los hombres y en los 86 entre las mujeres, según datos del INE. Y algo muy importante es que a la hora de consumir su comportamiento no es muy diferente al de la gente de 30 o 40 , tal y como matiza Ana Isabel Jiménez Zarco, también profesora de la UOC. Y este es un fenómeno global, porque no varía mucho si viven en Estados Unidos, Europa o Japón.

Siendo un perfil tan apetecible, ¿por qué las marcas no terminan de explotar su potencial? Quizás sea un mercado que, aunque en auge desde hace unos años, aún tiene que madurar. No olvidemos que hasta hace relativamente poco este colectivo estaba muy vinculado exclusivamente a cuidados, sanidad y farmacia. Y los jubilados de la generación anterior a los baby boomers -los nacidos entre 1945 y 1964- no tenían una buena posición económica.