Hace tiempo que el dinero en efectivo ocupa una posición marginal a la hora de hacer nuestras compras. Y, aunque todavía está lejos el momento en el que ya no utilizaremos monedas y billetes, las tarjetas de crédito y débito son hoy el método preferido de pago preferido por los españoles. Según un estudio de UniversalPay, el 82% de la población afirma realizar diariamente sus operaciones a través de esta modalidad. Debido a su masividad, las entidades siguen intensificando las medidas de seguridad para protegernos de fraudes y estafas . En ese sentido, las tarjetas van a sufrir en unos meses unos cambios drásticos que transformarán su uso para siempre.

Los expertos prevén que en 2024 ya empiecen a llegar estas modificaciones que aumentarán la seguridad en los pagos con tarjetas de crédito. En concreto, se va a llevar a cabo la eliminación de la banda magnética que, todavía hoy, llevan todas. Este método se implementó a principios de los años 60 con el objetivo de codificar la información y facilitar el uso y cobro mediante tarjetas. Pero actualmente ya está obsoleto. Hace tiempo que no deslizamos la tarjeta por la ranura lateral del datáfono. Solo recurríamos a ello en caso de que el chip de la tarjeta no fuese legible o no funcionara por algún motivo.