La controversia radica en la consideración de los tratamientos. Insparya entregó un informe de la Organización Mundial de la Salud y la pericial elaborada por un médico especializado en dermatología para defender que la alopecia es una enfermedad, justificando así que no cobraran el IVA. "No es cuestionable que el tratamiento de la enfermedad de la alopecia conduce a una mejoría estética en gran parte de los pacientes sometidos a dicho tratamiento, pero el objeto de este tratamiento no es únicamente estético, sino también médico, como podría ser la colocación de una prótesis a un paciente que ha perdido una extremidad", sostenía la pericial.