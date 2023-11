Para muchos, la regla no escrita sobre las lavadoras es que se ponen “cuando no hay más remedio”. La mayoría aplicamos esta máxima llevándola al límite: solo cargamos con el barreño de ropa sucia e iniciamos el programa de lavado cuando tenemos enfrente una montaña de prendas del tamaño de King-Kong, que por supuesto hemos ido acumulando durante toda la semana. Solemos llenar la lavadora al límite de su capacidad, o incluso nos pasamos de peso por no conocer la carga máxima recomendada. ¿No te has leído el manual de instrucciones? Descuida, ya eres como el 95% de los seres humanos que lavan ropa.