La buena noticia es que, en gran parte de los casos, el subterfugio legal está del lado del pasajero . Que el cliente siempre tiene la razón aplica absolutamente en esta situación, puesto que no consumir un producto que hemos pagado , un tramo de un viaje en avión, entra dentro de nuestros derechos . Hemos contratado y pagado un vuelo completo, así que no importa en absoluto que solo consumamos una parte y, por el camino, hayamos logrado un precio mucho más competitivo.

Desde el diario AS, explican por qué debemos tener cuidado a la hora de diseñar nuestro viaje en avión con este truco. “No puedes comentar con la compañía tus intenciones de no utilizar el tramo del destino final, pues te considerarán como cliente non grato. Por último, no debes realizar esta técnica si tu trayecto de vuelta está en el mismo billete pues automáticamente el regreso será anulado por no haber hecho uso de uno de los tramos”.