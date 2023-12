Las mujeres lo han denunciado en TardeAR esta semana, donde una de ellas explicó que, estando ya dentro del local, “el camarero nos hizo un reservado, nos quitamos los abrigos e incluso alguna ya estaba en la pista, y en ese momento vino un señor enloquecido, de malas maneras, tirándonos y diciéndonos que esa música no era para nosotros, que no quería a gente tan mayor en su local”.

El grupo de 18 mujeres decidió no callarse y responder. “Le dijimos que él también podía ser mayor, porque viejos nada más que somos los muebles, no nosotras”, le contaban a Ana Rosa Quintana. “Pedimos la hoja de reclamaciones , y siempre puntualizamos que era la sesión de tarde, que era una discoteca de toda la vida. No pensábamos ni mucho menos que esto nos pudiera suceder”, explicaban.

Está claro que los locales tienen derecho de admisión. No obstante, ¿es legal que echasen a las mujeres por ser demasiado mayores? La abogada de Legálitas Laura Sierra explicaba a 65ymás que, “si en este caso no había cartel a la entrada donde se indicase un máximo de edad para poder entrar, sí que puede ser vulnerable y discriminatorio. Si has roto las reglas del derecho de admisión te pueden echar, pero si no las incumples no deberían”.