En caso de extraer la semilla de un aguacate comprado en un comercio hay que prestar atención a no dañarla ni arañarla. El hueso del aguacate o semilla es ovalado. El primer paso es identificar que tiene un lado en punta y otro lado más chato. Germinará sumergiendo en agua solo el área chata pero no la punta, como si se tratara de un iceberg. El segundo paso es clavar los cuatro palillos a un centímetro de la punta aproximadamente, que servirán de estructura de apoyo del hueso en la boca del vaso. El tercer paso es llenar el recipiente de agua, pero solo hasta la mitad de la semilla. Gracias a los palillos, no se hundirá en el agua y podrá germinar. Además es importante renovar el agua cada dos días para que no se pudra y colocar el vaso en un lugar muy luminoso, incluso con sol directo, pero siempre alejado del frio.