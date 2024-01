Temu, el gigante chino que le está comiendo el terreno a AliExpress y ya amenaza a Amazon

Sin embargo, Temu también tiene sus sombras. En general, todas estas plataformas chinas low cost han sido acusadas de ser demasiado laxas con las falsificaciones. Y esta aplicación no es una excepción. Además, distribuye muchos productos que no cumplen los requisitos para ser comercializados fuera de China. La importación de productos sin la autorización pertinente no es algo nuevo en el sector tecnológico, pero no deja de ser una actividad ilegal.