Las plataformas de compra y venta de productos de segunda mano se han hecho tan populares que Hacienda ha tenido que tomar cartas en el asunto. La práctica cada vez más socorrida de ganarnos unos euros con esas prendas de nuestro armario que ya no nos gustan o no usamos poniéndolas a la venta en Wallapop, Vinted o eBay no ha pasado desapercibida para la Agencia Tributaria, que ahora obligará a declarar estas transacciones, aunque no todas, lo que provocará que veamos disminuidos nuestros ingresos por las mismas.