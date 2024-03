Las únicas cuatro torrijas de supermercado que recomienda la OCU

La Semana Santa ya ha empezado y no son pocos los que están salivando, esperando a comerse un par de torrijas, el postre más típico de estos días. Formas de prepararlas hay muchas, cada cual tiene su propia receta, unos siguen preparándolas en la sartén, otros optan por el horno o el microondas, y luego están los que innovan con sus freidoras de aire. No obstante, no todo el mundo tiene tiempo o buena mano en la cocina, así que optan por las de supermercado. ¿Cuáles son las mejores? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da las claves para comprar las más buenas.