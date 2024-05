¿Cuántas veces no has ido con prisa al súper y no te has fijado si el precio de un producto va por unidad, peso o cantidad? Los etiquetados enrevesados no son una casualidad. Además, la mayoría de ellos tendrán nueves. Es un truco muy viejo, pero sigue funcionando a la perfección. Esto se debe a que solemos fijarnos solo en la primera cifra, y no contabilizamos los céntimos. Por eso, pensamos que un artículo de 9,90 euros cuesta 9 euros, cuando en realidad cuesta casi 10 euros. De esta forma nos hacen gastar más, sin ser plenamente conscientes de ello.