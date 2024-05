La gran mayoría de frutas se pueden recoger aún estando verdes para que terminen de madurar. Eso no ocurre con las fresas, que una vez que son recolectadas ya no maduran . Entonces, ¿cómo es posible que en ocasiones veamos fresas en nuestro supermercado que vienen de otros países, en ocasiones de la otra punta del mundo?

En muchas ocasiones, si se van a exportar, se recogen las fresas aún verdes porque de recolectarlas maduras no aguantarían el transporte. Por eso mismo durante el viaje se les añade a las fresas sin madurar etileno, un gas con la hormona que les permite madurar y que en el caso de las fresas ya no producen al ser recolectadas. Así, al llegar a su destino están preparadas para ser comercializadas y comerlas prácticamente al exponerlas en las fruterías. Pese a no ser lo ideal, es un proceso que permite que zonas del mundo en las que el cultivo de la fresa no es apto puedan llegar a comerlas.