Es probable que, en alguna ocasión, un despiste te haya hecho perder las llaves del coche , y aunque a veces es de forma momentánea, en otras ocasiones las perdemos de forma definitiva. No es nada aconsejable quedarnos con una sola copia de las llaves del coche, indiferentemente de si es la copia que tiene el mando a distancia del cierre centralizado o es la copia secundaria que solo nos permite abrir las puertas introduciéndola manualmente en la cerradura y arrancar el vehículo. Dependiendo del tipo de maquinaria necesaria y la complejidad para realizar el duplicado, el coste será uno u otro.

Si no tenemos ni la llave principal ni la copia, lo que necesitamos es una nueva llave, no un duplicado. Los concesionarios pueden tardar hasta 15 días en realizar el duplicado. Se trata de un proceso no solo bastante más largo sino también más caro, ya que el concesionario debe solicitar la llave pérdida a fábrica y codificarla después; en ocasiones deben sustituir además el módulo electrónico.