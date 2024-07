En otras comunicaciones en la misma red social, explicaban que están haciendo los protocolos de facturación y embarque de manera manual y que, poco a poco, en distintos aeródromos se está volviendo a la normalidad. El fallo informático, en principio responsabilidad de Microsoft, afecta a nivel global no solo a los aerorpuertos, sino a todos los sistemas regulados por la compañía, como la Bolsa de Londres, muchas entidades bancarias o la cadena de hipermercados Carrefour, donde, por poner un solo ejemplo, hoy no fue posible utilizar a primera hora de la mañana sus medios de pago.

En este caso concreto, al no ser responsabilidad de AENA ni de las compañías aéreas, no habría derecho a una compensación económica, no siquiera si se ha cancelado un vuelo o el retraso es considerable (más de tres horas).