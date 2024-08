"The times they are a-changin", cantaba Bob Dylan y, efectivamente, los tiempos cambian, al igual que el comportamiento de las distintas generaciones. La sociedad va transformando el modo en el que se comunica, se relaciona y consume, pero no todos los grupos de edad actúan de la misma manera. Y el ámbito en el que más se refleja eso es en los hábitos de consumo.