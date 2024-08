Amalia Fernández-Cárcamo lleva tres años haciendo de jurado en el concurso de play back de las fiestas del barrio de la Victoria en Valladolid. No cobra dinero por ello, pero sí gana tiempo. Desde 2021 forma parte del banco de tiempo de la capital pucelana. “Sí, me apunté en el ayuntamiento y me ofrecieron hacer de jurado de este concurso a cambio de 320 minutos. No es que sea una experta en música, pero tengo buen oído. Hasta ahora no había pedido ninguna contraprestación, pero este año vi que había un chico que ofrecía desarrollar páginas web, y me viene de maravilla para un proyecto que tengo en mente. Me cuesta 600 minutos”, explica a Uppers Amalia.