Siete de cada diez españoles adquirirá tecnología en Black Friday: cinco trucos para una compra realmente buena

En Black Friday, como en cualquier campaña que anime al consumo masivo, es fundamental no caer en las compras compulsivas. Es frecuente que los consumidores terminen adquiriendo productos o servicios que realmente no necesitan, pero que tienen un precio muy bajo para no dejar pasar la oportunidad. Pero el hecho que algo barato a lo que no damos uso es algo sin amortizar y, por tanto, un gasto y no una inversión.