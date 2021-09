El alcalde de Batres (Madrid) se planta. En un comunicado ha informado de que el ayuntamiento que dirige no volverá a pagar los recibos de la luz hasta que esta no alcance unos precios que sean asequibles para todos los ciudadanos y deje de ser objeto de especulación por parte de las empresas eléctricas. ¿Pero qué repercusión puede tener esta decisión para el municipio? ¿Podrían cortar la energía del alumbrado público e instalaciones municipales?

En su misiva, el alcalde Víctor Manuel López alega que si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, "pero si sólo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las Administraciones Públicas. Cuando estas no pagan la factura de la luz las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue a aquellas al pago mediante sentencia judicial, pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial, de la iluminación de las calles, etc.". ¿Tiene razón?