Son las 15 horas. Suena el teléfono y ves que es un número desconocido. Podría ser una llamada urgente o alguien al otro lado queriéndote dar una gran noticia. Pero ¿y si se tratase de un teleoperador que pretende venderte algún seguro o una tarjeta de crédito que no necesitas? Te debates entre atender o no la llamada. Decides hacerlo por si la suerte estuviese de tu parte y cuando descuelgas, escuchas: "Buenos días. Mi nombre es Luis y le llamo de la compañía...". Vaya, has perdido; era una llamada comercial que no deseabas.