Falsos sanitarios que quieren entrar en casas: el 'audio bulo' del policía nacional

Corre por whatsapp como la pólvora. Se trata de un mensaje que alerta sobre unos ladrones que se hacen pasar por sanitarios que hacen comprobaciones sobre el coronavirus para entrar en tu casa y desvalijarte . El mensaje se suele acompañar con la imagen de un folio donde se explica que no se abra la puerta bajo ningún concepto y que se avise a las autoridades.

Falsas alertas policiales

Una variante de esta alerta se ha difundido también como audio. Aquí una persona que dice ser Policía Nacional avisa de que "estamos teniendo muchos servicios de gente que denuncia que han ido a sus casas personas que dicen ser técnicos de sanidad para desinfectar o comprobar la situación en los domicilios. Aprovechan esta situación para robar en el interior de las viviendas. El supuesto policía avisa de que no se abra las puestas a nadie, que se avise a la policía y que en el 99% de los casos es una estafa" .

Según ha confirmado a Uppers Policía Nacional "hemos comprobado en toda nuestra red y no hay una sola denuncia de intento de estafa con este modus operandi. Se trata de una alarma totalmente injustificada " concluyen fuentes de Policía Nacional. De hecho, en su página de twitter reconocen no tener constancia de casos así y califican la noticia como bulo.

¡OJO! No tenemos constancia de casos así en España⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️. Confía solo en fuentes oficiales directas y contrasta SIEMPRE la información antes de compartir. #Covid_19 pic.twitter.com/migfT5NeDc

¿Cómo empezó todo?

El martes 10 de marzo en Pineda del Mar, a una hora en coche de Barcelona, dos individuos vestidos con una bata blanca intentaron entrar en el domicilio de una mujer viuda de 69 años haciéndose pasar por sanitarios que querían comprobar si el domicilio estaba infectado por coronavirus . La mujer no les dejó pasar, y les dijo que iba a avisar a un conocido suyo Mosso d'Esquadra. Los dos individuos se dieron a la fuga.

Ese mismo día se produjo una situación similar en Hospitalet, un barrio de Barcelona. También en esta ocasión eran dos individuos que intentaban colarse en la casa de una mujer haciéndose pasar por sanitarios que investigaban casos de coronavirus. Tampoco en este caso entraron en el domicilio y se dieron a la fuga. Los Mossos d`Escuadra han confirmado a Uppers que ambos casos ha sido situaciones puntuales , que no han recibido ninguna otra denuncia, y también que no han encontrado a los delincuentes.

La policía catalana publicó el 12 de marzo tanto en su web como en twitter ambos casos, y avisaba a la población de que no abrieran las casas si se encontraban con esa situación.

🔴 Nou cas d'intent d'estafa de falsos metges a @pinedademar . Dos homes amb bata blanca volien entrar al pis d'una senyora per fer proves de #coronavirus . En advertir-los que n'informaria a la policia van marxar sense entrar-hi. ✅Informa la gent gran d'aquests consells 👇 pic.twitter.com/6QG3V9OuPp

Esta información llegó a la presidenta de una comunidad de vecinos, que fue quien escribió el folio de aviso que colgó en su portal. Alguien tomó la imagen del folio y lo difundió por whatsapp . "A partir del 12 de marzo la noticia corrió como la pólvora y todo el mundo se ha hecho eco de ella, aunque no tenemos constancia de que se haya producido ninguna denuncia de estafas de este tipo en el resto de España", declaran fuentes de Policía Nacional.

La Policía Nacional avisa de que compartir este tipo de información falsa puede ser muy peligroso, ya que si llega a personas mayores o aquellas que necesitan ayuda médica, estos pueden creerse la noticia y no dejar pasar al personal sanitario. Pero también recuerda que antes de recibir cualquier visita, el centro sanitario se pondrá en contacto contigo. Además, si no los has llamado, es muy poco probable que asistan a tu casa para hacerte la prueba del Covid-19.