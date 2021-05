Compras algo en Amazon, no te gusta, no es lo esperado o no te sirve, así que decides devolverlo, pero de repente la compañía decide que puedes quedarte con el producto y que incluso te hacen el reembolso, vamos, que te ha salido gratis. Esta es una práctica que lleva realizando la compañía desde hace unos meses, aunque nada de emociones, según comunicaron allá por enero esto lo hacen cuando no les compensa el coste que conlleva la recogida de la devolución. Pero precisamente no venimos a hablar de eso, más bien de las famosas 'cajas misteriosas' de Amazon.