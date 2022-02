La cerveza es una de las bebidas más populares del mundo . Y no es para menos. Esta bebida fermentada es un imprescindible de las cenas y quedadas con amigos, un refrescante aliado en los calurosos días de verano y un fiel compañero de esos ratitos de calma en el sofá, cuando podemos ver una película con nuestra pareja o disfrutar de un buen partido de fútbol.

La búsqueda de nuevos tipos de cerveza puede hacer que más de uno tenga una pequeña colección de botellines guardada en la nevera , ya sea porque se ha ido de viaje a algún país y ha encontrado una variedad que no conocía o porque ha encontrado un sabor exquisito en un supermercado que no suele frecuentar y ha querido abastecerse bien de cara al futuro. A saber. El caso es que tener guardadas varias cervezas en la nevera puede despertarnos dudas acerca de su caducidad y si hay una fecha en la que deben consumirse antes de que se conviertan en una bomba contra nuestro estómago. ¿La hay?

La respuesta es que no: las cervezas no tienen fecha de caducidad. A pesar de que muchas botellas de cerveza tienen grabada una fecha, esta no hace referencia a su caducidad, sino a la fecha de consumo preferente.